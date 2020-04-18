» الصحة العالمية: "أفيجان" تحت التجربة لإثبات فاعليته

18 أبريل 2020 - 11:10 م

قال الدكتور عمر أبو العطا مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر لديها نظام ترصد يمكنها من اكتشاف حالات الزيادة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض الأماكن بها التزام على عكس بعض المناطق الأخرى التي تعاني من عدم الالتزام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن مبادرة للتجارب السريرية لاستخدام أدوية معتمدة لمعرفة فاعليتها ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الدواء الياباني افيجان يتم استخدامه حاليا في التجارب السريرية وقد يستغرق وقتا حتى يثبت فاعليته.



وتابع مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، مصر لديها بروتوكول علاج معروف في مواجهة كورونا وتشارك في التجارب السريرية.

