الأمم المتحدة تدرس تأثير كورونا على انتشار الجريمة

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أكدت الدكتور غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن هناك تكليف من الأمم المتحدة، بدراسة العديد من الأمور خلال جائحة كورونا الحالية، ومن بينها دراسة التطورات التى تحدث حول العالم فى أكثر من قضية.
وتابعت خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن السكرير العام للأمم الأمم المتحدة صدر تقرير بعنوان أثر كوفيد 19 على المرأة والعنف المنزلى.
وأضافت، بدأنا نجمع بيانات من دول مختلفة، ونجمع هذه البيانات ونحن بصدد تحليلها وإصدار تقرير عنها، وسيكون مصدرها من الحكومات، بمعنى أنها ستكون رسمية، وأيضا نضع توقعات، فقد كان لدينا توقع بزيادة الأدوية المغشوشة فى الأسواق لا سيما أنها عليها زيادة طلب، وهناك أيضا جرائم الانترنت، فنحن بصدد دراستها، وخلال أسابيع قليلة، ستصدر نتائج هذه الدراسات، فكل منظمات الأمم المتحدة تعمل مع بعضها البعض، ونجتمع بشكل أسبوعى، وهناك أعداد لتصورات لمرحلة ما بعد الجائحة، وكيفية إعادة الحياة ومواجهة مرة أخرى والخسائر الاقتصادية والصحية، وسيكون لدينا برامج للتدخل لمساعدة الحكومات.

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