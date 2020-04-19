خالد عبد الغفار: شكل العالم سيتغير بعد كورونا

19 أبريل 2020 - 12:30 ص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيكون مختلفاً تماماً عما قبله، موضحاً أن الدراسة النمطية المعمول بها لن تستمر فى المستقبل،وتابع:"وأن كان هناك ميزة واحدة فى ظل ما تعانية مصر ودول العالم الآن هو ما توصلنا إليه من التعليم عن بعد".



وأضاف"عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج، "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المستقبل سيكون التعليم فيه عن بعد، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قبل أزمة كورونا ووجه بمواكبة التطور التكنولوجيا وتقوية البنية التحتية ومجاراة العالم فى عملية التعليم عن بعد، وتابع:"سوف يتغير وجه التعليم فى العالم وبالتحديد فى مصر".



وشدد وزير التعليم العالى، على أن الوزارة تعمل على تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، وعليه لا يصح أن يتخرج طبيب دون أن يحصل على المادة العلمية المخصصة له، وتابع:"محدش هيتخرج ناقص حتة".



وعلق وزير التعليم العالى، على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتحانات هذا العام، قائلاً:"الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تراجع الموقف والمحلى والإقليمى والعالمى على مدار الساعة ونراعى سلامة أبنائها ومستقبلنا..وعليه أقول للطلاب أطمئن لن يكون هناك أى نوع من أنواع المخاطرة".

