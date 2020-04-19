» كورونا.. فلوريدا تقرر فتح شواطئ أمام المواطنين

19 أبريل 2020 - 01:00 ص

قررت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا، فتح بعض الحدائق والشواطئ أمام المواطنين بعد أن تم إغلاقها جراء جائحة كورونا.



ووافق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، السبت، على افتتاح بعض الشواطئ في الولاية أمام المواطنين، حيث سيتم فتح بعض المتنزهات والشواطئ للتمارين مثل المشي، والجري، وركوب الأمواج، والسباحة، وركوب الدراجات في فترات معينة خلال اليوم.

وتسبب عدم امتثال المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعي على الشواطئ في ردود فعل رافضة وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي فلوريدا، حيث يتم تطبيق تعليمات "البقاء في المنزل" حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، أصيب لغاية الآن أكثر من 25 ألف شخص بكورونا، بينما توفي 740 بالفيروس.