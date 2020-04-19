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البرازيل.. 206 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2347

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ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى ألفين و347، إثر تسجيل 206 حالات جديدة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن البلاد سجلت ألفين و917 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 36 ألفا و599.
وتعد البرازيل أكثر البلدان في قارة أمريكا الجنوبية تضررا من انتشار فيروس كورونا.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و322 ألفا، توفي منهم أكثر من 159 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 595 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة. -

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