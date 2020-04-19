» ترامب يتوعد الصين بعواقب حال مسئوليتها عن "كورونا"

19 أبريل 2020 - 09:44 ص

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بـ"تبعات" حال تبين أنها بادرت بجائحة فيروس (كورونا) المستجد بشكل متعمد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت - إنه "يجب أن تكون هناك تبعات بالنسبة إلى الصين إذا كانت هي مسئولة عن جائحة فيروس (كورونا) بالتعمد، مشيرا إلى أن الوفيات في أمريكا أقل بكثير من الصين، مؤكدا أن أزمة (كورونا) كانت هي الأصعب على بكين منذ أكثر من 70 عاما.

ولفت إلى إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، مبينا أن الولايات المتحدة تجاوزت دول مثل إسبانيا وإيطاليا في حصيلة عدد الاختبارات.

وأشار إلى أن أعداد ضحايا كورونا كانت ستتضاعف إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع عدد الوفيات إلى 60 ألفا.

وتابع: "إن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في إنقاذ نحو 300 ألف أمريكي من الموت" مضيفا: "تواصلت مع أئمة مساجد وقساوسة كنائس للتنسيق معهم فيما يتعلق بتفشي كورونا".

ولفت إلى أنه جرى اتفاق نحو 32 مليار دولار على منظمة الصحة العالمية دون جدوى.. مؤكدا أنه على استعداد لإرسال آلاف من أجهزة التنفس الصناعي لمساعدة مصابي كورونا في إيران.