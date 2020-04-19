تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

19 أبريل 2020 - 09:48 ص

ربما لا يتخيل أحد أن تصل إحدى التجمعات في الوقت الذي يمر فيه العالم بسبب فيروس كورونا المستجد إلى ألف شخص، فكيف الحال إذا تجمع 100 ألف شخص.

الواقع أن هذا ما حدث في تحدى عشرات الآلاف في بنجلاديش الحظر المرتبط بفيروس كورونا أمس السبت لحضور جنازة أحد كبار الدعاة الإسلاميين.

وكانت الشرطة قد اتفقت مع عائلة الداعية جبير أحمد أنصاري، على حضور 50 شخصا فقط الجنازة في بلدة السرايل في شرق البلاد، لتفادي خطر انتشار وباء كورونا.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن ئرئيس الشرطة المحلية شهدات حسين فإن عناصر الأمن عجزوا عن وقف الحشود التي جاءت لتكريم رئيس المعهد الدينيّ الذي يبلغ من العمر 55 عاما والذي توفي الجمعة الماضية.

وأضاف رئيس الشرطة أن الناس جاءوا في موجات حيث وصل عدد الجنازة إلى100 ألف شخص.

يذكر أن بنجلاديش كانت قد أعلنت الحظر في 26 مارس الماضي، بعد أن انتشر فيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد الذي يقترب من مائتي مليون نسمة.

وسجلت الإحصائيات في بنجلاديش، الذي يعاني من فقر الموارد 2200 حالة إصابة و84 وفاة، حسب أخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة.

وتحظر الإجراءات المتبعة أداء أكثر من خمسة أشخاص الصلاة سويا في مساجد البلاد البالغ عددها 300 ألف مسجد، حيث دعت رئيسة الوزراء مواطنيها للصلاة في منازلهم مع بداية الشهر الفضيل.