على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

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الخارج

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العفو

المغامسي

الحمد

ناشد الكاتب السعودي تركي الحمد  الحكومة السعودية  بالعفو عن السعوديات المغرر بهن في الخارج بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: "لو كنت مكان الحكومة السعودية، وفي هذه الظروف الصعبة، وقبيل شهر رمضان الكريم، لأصدرت قرارا بالعفو عن كل فتياتنا المغرر بهن والمضللات في الخارج.

وأوضح الحمد في مناشدته: أننا سنرى، وأنا واثق من ذلك، أن 90% منهن سوف يعدن.. لفتة إنسانية للمملكة تسجل في تاريخها لو حدث ذلك.

يذكر أن الداعية السعودي صالح المغامسي كان قد غرّد بتدوينة مشابهة لتركي الحمد، والتي تسببت في إعفائه من إمامة مسجد قباء بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى اعتذاره عن تدوينته بالقول: "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: "لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا ".


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