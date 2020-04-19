داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

19 أبريل 2020 - 10:34 ص

انتشر مقطع فيديو لعدد من النساء اللواتي يتبعن تنظيم داعش، ولا زلن على اقتناع فكر ومنهج أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة السابق.

وتظهر إحدى الداعشيات مع مراسلة لإحدى القنوات ترتدي كمامة وسط نساء أخريات تابعة للتنظيم، وهن يؤكدن أن المرض ما يصيبنا، يصيب الكفار.

وأضافت أننا نخاف الله، نصوم ونصلي، ونحن على منهج أبي بكر البغدادي.

وعندما تسألها المذيعة :" على مين بيجي المرض"، ترد قائلة :" ييجي على الظالمين ويظلمون المسجونين".. كما ردت أخرى : " المرض ما يصيب مسلم ، وهذا جند من جنود الله أرسله لعقاب غير المسلمين".

وعلق الكاتب فهد أحمد العامري على مقطع الفيديو بالقول :" المرض ما يجي للمسلمين المتقين على منهج أبو بكر البغدادي " مجرد التفكير بهذه الطريقة كارثة يصعب إصلاحها ".

يذكر أن البغدادي قتل من خلال عملية كايلا مولر، وهي عملية عسكرية أمريكية أدّت إلى مقتله فجر يوم الأحد 17 أكتوبر 2019 في الريف الشمالي لمحافظة إدلب في سوريا، بعملية إنزال جوي أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذتها قوات خاصة من الجيش الأمريكي.







