  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحديدي

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا.. قريبا

الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

موسى: "العالقون بالخارج بيبعتولي رسائل"

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا

لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا

الهلالي

"يجوز الإفطار خوفا من كورونا وابن سيرين فطر عشان صباعه وجعه"

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

آخر الأخبار

الحديدي
الحديدي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السيسي: "والله عمري ما قولت حاجة ومكنتش صادق فيها"

#

لميس الحديدي للمواطنين: تحلوا بالصبر

#

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

#

الديهي: "لو تعرف حاجة عن أي إخواني افضحه على طول"

الصين

كورونا

فيروس كورونا

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا أمس، قائلة: "هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية الأزمة على كل الأصعدة في الوفيات والإصابات وكذلك المتعافين من الفيروس الذين غادروا مستشفيات الحجر الصحي".

وأضافت الحديدي خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قائلة: "إننا ما زلنا في رحلة صعود المنحنى وإن كانت الزيادة كبيرة أمس لكن نبقى في معدلات الزيادة الأفقية ولم يتحول المنحنى إلى الشكل الرأسي".

ووجهت الإعلامية، رسالة للمواطنين، قائلة: "الدولة اتخذت أقصى درجات التدابير ولو عاوزين منحني الصعود يبقى ويستمر تحت السيطرة عليكم بالالتزام والركيزة الرئيسية في ذلك هي المواطن الواعي سواء أكان شابا عاديا أو موظفا أو غيره، معقبة: "أي سيناريو أو حاجة هتوصل ليها الدولة في أزمة كورونا تعتمد علي المواطن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ريال مدريد يرفض طلب مانشستر "السخيف"
» "كبيرنا وأسطورة".. مدحت العدل يتحدث عن عادل إمام
» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا
» الأهلى يحدد سعر بيع "أزارو" للاتفاق السعودى
» «بيخاف على نفسه».. دينا الشربيني تثير الجدل بسبب الهضبة
» ترامب يتوعد الصين بعواقب حال مسئوليتها عن "كورونا"
» الزمالك يرفض قرار "الجبلاية"
» سر غياب والدة ياسمين صبري عن عقد قرانها
» ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في إسرائيل
» الكشف عن الرقم الذي تبرع به أحمد موسى لصندوق "تحيا مصر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية