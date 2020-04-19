» "كبيرنا وأسطورة".. مدحت العدل يتحدث عن عادل إمام

19 أبريل 2020 - 10:49 ص

نشر السيناريست والمنتج مدحت العدل تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على تويتر، يتحدث فيها عن الزعيم عادل إمام، واصفًا إياه بـ"الأسطورة الحقيقة" .

وقال العدل، من خلال تغريدته "الزعيم عادل إمام الأسطورة الحقيقية وكبيرنا اللي مكبرنا.. ربنا يديك الصحة وتفضل في حياتنا رمز وقيمة".

وعلى صعيد آخر، علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل على أوبريت "أنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة قائلاً: إن الفكرة أعجبته وتحمس لها.

وكشف العدل، عن كواليس مشاركة الكينج "محمد منير" قائلًا: "قمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانيين، وكان من نصيبي أني أكلم محمد منير وده من حظي السعيد لأنه عشرة عمري.. منذ الوهلة الأولى لما هاتفت الكينج محمد منير قال لي " أنا معاكم " رغم أنه لم يشارك في أوبريتات جماعية لكنه قرر فورًا بلا تردد المشاركة.