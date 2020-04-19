» ريال مدريد يرفض طلب مانشستر "السخيف"

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صفقات

ريال مدريد

رحيل

بول بوجبا

لا تزال مطالب مانشستر يونايتد، لبيع نجمه بول بوجبا، تمثل عقبة أمام رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي لن يستطيع أي ناد الوفاء بها حاليًا، مع الأزمة المالية الخانقة من جهة، وتراجع مردود اللاعب من جهة أخرى، بعد غيابه عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

وقال موقع "ديفنسا سنترال"، إن مسئولي مانشستر يونايتد طلبوا من ريال مدريد الحصول على خدمات الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط الميرينجي، بالإضافة إلى 40 مليون يورو للموافقة على بيع بوجبا.

وأشار الموقع الإسباني في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن إدارة ريال مدريد رفضت مجرد مناقشة هذا الطلب تماما، ووصفوا عرض مانشستر يونايتد بأنه "سخيف"، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف، لأن فالفيردي "ليس للبيع"، ولن يتم إقحامه في أي صفقات تبادلية، حتى وإن كان الهدف هو الحصول على خدمات بوجبا.

وتابع التقرير: "بالطبع فإن زيدان يريد ضم بوجبا، ولكنه لن يرفض تقديم أي تنازلات غير منطقية للحصول على توقيعه".

وارتبط النجم الفرنسي بالرحيل عن يونايتد هذا الصيف، وسط اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بالتوقيع معه.


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