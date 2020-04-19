  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزر الأوقاف

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم

بعد رسالة جبريل لـ"الصدر".. معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار " قم"

الرئيس الأمريكي

ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"

ارشيف

مرتضى يهدد بالرحيل.. ويعد "النقاز" بالحبس

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: "لو عملنا كدا يبقي خطأ كبير"

الحديدي

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا.. قريبا

الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

مرتضى يهدد بالرحيل.. ويعد "النقاز" بالحبس

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول تحرك من «النقاز» ضد تصريحات مرتضى منصور

#

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

#

تعليق ناري من مرتضى على خسارة الزمالك لقضية النقاز: دي تفاصيل المؤامرة

#

نجم الزمالك يهاجم مرتضى بضراوة: أتوقع منه أي شيء

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالرحيل عن رئاسة القلعة البيضاء، بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، بعد حصول حمدي النقاز، الظهير الأيمن الفريق السابق، على حكم ضد النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ينص على تغريم النادي مليونًا و250 ألف دولار، رغم هروب اللاعب وفسخ تعاقده من طرف واحد.

وقال "منصور" في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس السبت: "أشعر بالملل والغضب من الهجوم على النادى والاضطهاد من قبل وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة هناك حرب شرسة، ولولا الخوف على النادي وحب الجماهير لرحلت من رئاسة القلعة البيضاء كنت لا أنوى خوض انتخابات الزمالك المقبلة لكنى تراجعت وعايز راجل ينافسني".

وأضاف: "الحكم الذي حصل عليه اللاعب ضد الزمالك غير منطقي، القضية مرفوضة من قبل الشكل لأنها مخالفة للإنذار الذي تقدم به اللاعب للنادي قبل هروبه، ولو وكيل اللاعب راجل يرد عليّ، كيف حصل على الحكم من "فيفا" قبل وصوله للزمالك واتحاد الكرة بيومين، لا أخشى تهديدات وكيل النقاز بالإحالة للجنة الانضباط في "فيفا"، اللاعب حصل على جواز سفره بعد لقاء الزمالك ومازيمبي وكان لديه نية الهروب من البداية، هل في النهاية انتقل لريال مدريد وبرشلونة؟ لا بالعكس انتقل لنادي سيئ".

وقال مرتضى إن محامي حمدي النقاز "مزور"، مردفًا: "قانون الاتحاد الدولي يقول إن اللاعب الذي يرغب في شكوى ناديه يجب أن يرسل له إنذارًا لطلب الحصول على مستحقاته، وبعد إرسال الإنذار إذا لم يتم الرد يجب إرسال كل المطالب الموجودة في الإنذار لـ"فيفا"، وسبق أن تلقينا إنذارًا من النقاز يطلب فيه الحصول على راتب شهرين وبناء عليه لا يجب أن يذهب للفيفا يطلب الحصول على راتب 5 أشهر، ما طلبه منافِ للإنذار المرسل وهو راتب أكتوبر ونوفمبر".

وأشار منصور: "حمدي النقاز ليس أمامه سوى حلين فقط إما الاعتراف بأنه مزور أو الاعتراف بأنه يتهرب من الضرائب في بلاده"، وتوعد منصور اللاعب ووكيله، حيث قال: "مبلغ الـ1.2 مليون دولار الذي أعلن هذا بسبب كذبه على الناس وإخفاء الحقيقة وعدم ذكر الحقيقة أن هناك أموالا تذهب للضرائب، وسوف أحبسك أنت والمحامي الخاص بك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع تحطم طائرة روسية
» ريال مدريد يرفض طلب مانشستر "السخيف"
» "كبيرنا وأسطورة".. مدحت العدل يتحدث عن عادل إمام
» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية