» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال

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طالب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أجهزة الدولة ومؤسساتها بأن تكون مسخرة بالكامل لملف إعادة المصريين العالقين في الخارج.

وقال "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد: "تواصلت مع الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية للاطمئنان على الوضع، وكانت إجاباتهم سريعة ومطمئنة".

وتابع: "المصريون في الخارج يجب أن يكونوا "حساسين" في التعامل، خاصة في ظل تلك الأزمة الاستثنائية، مضيفًا: "المصريون العالقون بالخارج ولاد حلال وبيساعدوا بعض فالخارج".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى أمس.

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