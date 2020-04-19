» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"

19 أبريل 2020 - 11:43 ص

أعلنت السلطات العراقية أنه تم اعتقال المسئول اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك، اليوم الأحد، ولم يتم الإفصاح عن اسمه حتى الآن.

وأضاف البيان الذي أصدرته فرقة الرد السريع ونشرته "صدى البلد" أن المسئول اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي تم اعتقاله بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك علي يد قادة فرقة الرد السريع، اليوم الأحد".

جدير بالذكر أن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني حسبما جاء في بيان فرقة الرد السريع.