  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزر الأوقاف

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم

بعد رسالة جبريل لـ"الصدر".. معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار " قم"

الرئيس الأمريكي

ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"

ارشيف

مرتضى يهدد بالرحيل.. ويعد "النقاز" بالحبس

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: "لو عملنا كدا يبقي خطأ كبير"

الحديدي

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا.. قريبا

الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

"الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"

الرياضة

مدحت العدل
مدحت العدل
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز

#

وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

#

حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل

#

غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف قبل وصولها السعودية

أصبح النادى الأهلي مطالبًا بسداد 15 ألف فرنك للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب الشكوى المقدمة من جانب القلعة الحمراء للمطالبة بتقاضى 2 مليون دولار من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى بعد عودته للدورى المصرى، رغم وجود شرط فى عقد رحيله عن الأهلى بعدم عودته للعب بالدورى المصرى إلا بموافقة القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن الأهلى مُطالب بسداد مبلغ جديد إلى الاتحاد الدولى بسبب الشكوى المقدمة ضد عبد الله السعيد

وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادى مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.

جاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد "فيفا" أنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادى مصري، وبالتالى بات الأمر شأن داخلى والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتضمن رد "فيفا" الذى تلقاه النادى أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة والذى أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصري، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى خاصًة أن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجى وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى "فيفا"، وتلقى الرد الذى سبق الإشارة إليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع تحطم طائرة روسية
» ريال مدريد يرفض طلب مانشستر "السخيف"
» "كبيرنا وأسطورة".. مدحت العدل يتحدث عن عادل إمام
» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية