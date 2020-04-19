» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"

19 أبريل 2020 - 12:30 م

أعلن المصارع النسماوي فيلهم أوت، اعتناقه الدين الإسلامي، بعد فترة من دخوله الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر المصارع في فيديو نشره عبر "إنستجرام"، وهو يردد الشهادتين.

وقال فليهم أوت: "إن دخوله الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، أتاح له الكثير من الوقت ليبحث جيدا في الدين الإسلامي، وفي النهاية قرر اعتناق الإسلام".

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم.