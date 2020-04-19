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بعد رسالة جبريل لـ"الصدر".. معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار " قم"

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معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم
معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم
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عبد القادر وحيد

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في ظل ترويج رجال الدين الشيعة لكثير من الدعايا للنظام الإيراني، زعم معمم شيعي أن إبراهيم عليه السلام  كان شيعيا.. والكعبة بها حجر من مدينة قم الإيرانية

وبحسب ما نشره حساب  الدكتورة وسناء – طبيبة عراقية-  على تويتر فقد نشرت مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة : للذين مغشوشين بهولاء.. معمم ايراني يقول: الإمام الصادق يقول أن النبّي إبراهيم كان شيعياً والكعبة عندما بناها سيدنا إبراهيم وضع فيها حجر من مدينة قم الإيرانية".

وأضافت : بهذا الخطاب نشروا الخرافة في إيران وفي العراق أيضاً لكن متى تتحرر  العقول من  العمائم وسيطرتهم كالصدر القمي وعمار .

يأتي هذا عقب ما زعمه رجل الدين العراقي مقتدى الصدر عن تلقيه رسالة مثيرة للجدل، والتي تلقاها من جبريل عليه السلام.

وأفاد موقع بغداد بوست أن مصادر مقربة من الصدر تؤكد أن مقتدى أعلن لمن حوله أنه رأى جبريل وحمله رسالة إلهية من السماء.

يذكر أن رسالة مشابهة كان قد تلقاها أيضا المرشد الإيراني علي خامنئي من الإمام المهدي ، بحسب ما زعمه رجل دين إيراني.


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