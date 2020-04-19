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للحصول على شعر الهنود.. إليك السر

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متابعات- أمينة عبد العال

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البصل

الشعر الهندي

الحناء

يعتبر شعر النساء الهنديات من أجمل أنواع الشعور لطوله وكثافته ونعومته، ويبحثن دائما عن السبب وراء هذا الشعر الصحي الجميل.

قدمت "صدى" في تقريرها 4 أسرار للحصول علي هذا الشعر، وجميعها من الوصفات الطبيعية.

الوصفة الأولي: زيت جوز الهند فله فوائد كثيرة مهمة حيث يستخدم زيت جوز الهند الخام كمساج لفروة الرأس من خلال التدليك .

الوصفة الثانية: غسل الشعر بالماء البارد في نهاية الاستحمام.

الوصفة الثالثة: عصير البصل وهو يعتبر من أهم العناصر لتعزيز الكولاجين الطبيعي لنمو الشعر وذلك بتقطيع 4 بصلات ومزجها بالماء ثم تصفيتها وتدليك فروة الرأس وتركها لمدة لا تقل عن ساعة .

الوصفة الرابعة: الحناء فهي تقلل من تساقط الشعر وتعالج تقصفه.


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