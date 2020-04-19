«شوبير» يفتح النار على مجلس الزمالك

19 أبريل 2020 - 01:01 م

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب موقفه فى التعامل مع أزمة اللاعب حمدي النقاز.

وأضاف "شوبير" خلال تصريحاته بالبرنامج الإذاعى قائلا: "أتعجب بشدة من محاولة مجلس الزمالك إخفاء الحقيقة بشأن وجود حكم من الاتحاد الدولي بتغريم النادي مليونا و250 ألف دولار في قضية التونسي حمدي النقاز" .

واستطرد: "ما الفائدة من تبديل الحقائق؟".

واختتم: "الزمالك يحتاج إلى إدارة قانونية جيدة، بعد أن خسر عددا من القضايا في الاتحاد الدولي بالفترة الماضية، رغم تعهدات رئيس النادي بعدم تعرض الأبيض لعقوبات مالية".