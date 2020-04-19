مستشار الرئيس للصحة: كل ما يحدث الآن متوقع

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن معدل إصابات كورونا فى مصر حتى الآن، ما زال متوقعا فى هذه المرحلة، معقبًا: "صحيح أننا لن نستطيع تحديد وقت ذروة الفيروس، ولكن الشيء الجيد أن منحنى الإصابات أفقيًا".

وأضاف تاج الدين، فى برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد على خير، أن نسب الوفيات عملية تراكمية، لحالات موجودة وحرجة متواجدة فى مستشفيات العزل منذ عدة أيام، ومعظم حالات الوفاة يكون لديهم أمراض مصاحبة مثل الضغط والسكر والكلى".

وتابع: "علاج الأفيجان هو الأكثر الأدوية استخدامًا فى كثير من الدول، وهناك الكثير من النتائج السريرية له، ونتابع الأبحاث الإكلينكية وهذا هو أحد الأدوية المهمة.

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