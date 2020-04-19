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تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"
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عبد القادر وحيد

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عرش الرحمن

المغامسي

لا يفنى

قال الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة إن عرش الرحمن لا يفنى.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر : " ثمانية لا تفنى : العرش ، الكرسي ، اللوح المحفوظ ، القلم ، الجنّة ، النار ، الروح ، عجب الذنب".

وأوضح أن حملة العرش يوم القيامة " ثمانية" .. وأبواب الجنّة ثمانية . وفي رمضان تُفتح أبواب الجنّة ، فاللهمّ بلغنا رمضان بعفو وعافية منك يا ذا الجلال والإكرام .

وتابع المغامسي : في الحديث يقول الله تعالى : أنا عند ظنّ عبدي بي " قال العلماء في بيان معنى الحديث : ظنّ الإجابة عند الدعاء وظنّ القبول عند التوبة وظنّ المغفرة عند الاستغفار وظنّ الكفاية عند الاستكفاء قال القرطبي : وكل ذلك تمسكاً بصادق وعده ، وجزيل فضله .

كما أشار المغامسي في خاطرة له : " يوم لايُخْزي اللهُ النبيَ والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم"..في الآية دليل على أنّ جميع الصحابة مغفور لهم.. النور هنا نور حقيقي يجعله الله لهم يوم القيامة وخصّ الأيدي بالذكر ، لأنه بأيديهم بايع الصحابة رسول الله عليه السلام اللهم احشرنا معهم يارب العالمين".


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