تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"

عبد القادر وحيد
قال الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة إن عرش الرحمن لا يفنى.
وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر : " ثمانية لا تفنى : العرش ، الكرسي ، اللوح المحفوظ ، القلم ، الجنّة ، النار ، الروح ، عجب الذنب".
وأوضح أن حملة العرش يوم القيامة " ثمانية" .. وأبواب الجنّة ثمانية . وفي رمضان تُفتح أبواب الجنّة ، فاللهمّ بلغنا رمضان بعفو وعافية منك يا ذا الجلال والإكرام .
وتابع المغامسي : في الحديث يقول الله تعالى : أنا عند ظنّ عبدي بي " قال العلماء في بيان معنى الحديث : ظنّ الإجابة عند الدعاء وظنّ القبول عند التوبة وظنّ المغفرة عند الاستغفار وظنّ الكفاية عند الاستكفاء قال القرطبي : وكل ذلك تمسكاً بصادق وعده ، وجزيل فضله .
كما أشار المغامسي في خاطرة له : " يوم لايُخْزي اللهُ النبيَ والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم"..في الآية دليل على أنّ جميع الصحابة مغفور لهم.. النور هنا نور حقيقي يجعله الله لهم يوم القيامة وخصّ الأيدي بالذكر ، لأنه بأيديهم بايع الصحابة رسول الله عليه السلام اللهم احشرنا معهم يارب العالمين".
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