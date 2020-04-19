» "كورونا" تطارد رونالدو بمسقط رأسه

19 أبريل 2020 - 02:15 م

قررت السلطات البرتغالية عزل بلدة دي لوبوس الواقعة على بعد 20 كليو مترًا فقط، من منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في مدينة ماديرا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أنه تم عزل البلدة والبالغ عدد سكانها 18 ألف نسمة، والتي تقع على بعد 20 كليو مترا فقط، من منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تفشي عدوى كورونا بها.

وأضافت الصحيفة، أن كريستانو رونالدو قد يعود إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف التدريبات المقرر لها 4 مايو المقبل".