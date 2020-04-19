قليل البخت.. تصيب أطفالها الـ 17 بكورونا

19 أبريل 2020 - 02:47 م

تتوالى وقائع وغرائب كورونا اليومية، ولكن واقعة غريبة في الولايات المتحدة كانت مثيرة للدهشة.

وفي تفاصيل الواقعة التي تداولتها مواقع إخبارية فإن الأم الأمريكية أصابت عن طريق الخطأ 17طفلاً من أبنائها بفيروس كورونا المستجد.

وتعيش الأم "بريتاني جينسيك" في نيويورك، والتي تبنت الأطفال قبل نحو 5 أسابيع، حيث كانت تتمنى أن تعوضهم معاناتهم إلا أنها لم تعلم بإصابتها وانتشر المرض بينهم فيما نجا الطفل الـ 18، من الإصابة بالوباء.

وأضافت الأم الواقعة بأنها مثل قطار شحن ضرب أسرتها فجأة، دون أن تعرف من أين أصيبت بالفيروس.. كان الأمر مرعبا، لقد أخافني الأمر كثيرا.

يذكر أن بريتاني تستعد حاليا لمغادرة الحجر الصحي مع قرب تعافيها ، فيما أوصت شخص بتطهير المنزل، تفاديا للإصابة مجددا.