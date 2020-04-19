  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شعار المملكة

إجراء حاسم ضد مسئوليين كبار في السعودية

وفيات كورونا

تسجيل 507 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى نيويورك

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

تحذير حاسم من المفتي على أمر يتعلق بـ"كورونا"

العمالة الوافدة

قرار صادم عن استقدام العمالة بالكويت

صور لعزل القرية

عزل 800 أسرة بالغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بـ"كورونا"

إغلاق مستشفى ووهان اليوم

تطور جديد.. نشر السجلات الطبية لأول 7 مصابين بكورونا في ووهان

فرنسا

كارثة غير متوقعة بشأن "كورونا" في فرنسا

صلاح في روما

لاعبو فريق "صلاح" السابق يفاجئون إدارة ناديهم

وزر الأوقاف

الأوقاف: هذه الفئة الأكثر استحقاقا للزكاة في ظل "كورونا"

كريستيانو رونالدو

"كريستيانو" يصدم جماهير يوفنتوس

كارثة غير متوقعة بشأن "كورونا" في فرنسا

عرب وعالم

فرنسا
فرنسا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الاستخبارات الأمريكية تسرب سرًا خطيرًا عن كورونا لـ"سي إن إن"

#

"باير" تدعم مبادرة حماية لمساعدة غير القادرين في مواجهة مخاطر كورونا

#

ارتفاع المصابين بـ"كورونا" في السعودية لرقم غير مسبوق

#

الصحة العالمية تجيب على أخطر تساؤل بشأن كورونا

كشفت بلدية باريس عن ظهور آثار لفيروس كورونا المستجد في مياه الأنهار والمستنقعات، مؤكدة أنه لا توجد مخاطر على مياه الشرب في العاصمة الفرنسية.

وبحسب ما أوردت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أوضحت البلدية أنها عثرت على «آثار بسيطة جدًا» للفيروس في مجاري المياه غير الصالحة للشرب، والتي تستخدم خاصةً لتنظيف شوارع العاصمة.

ووجد المختبر التابع لمصلحة المياه في باريس خلال “الـ24 ساعة الماضية” هذه الآثار في 4 نقاط من أصل 27 تم أخذ عينات منها، وعلى إثر ذلك، أوقفت البلدية استخدام شبكة المياه هذه.

وشددت البلدية على أن شبكة مياه الشرب مختلفة عن الشبكة التي عثر فيها على آثار كورونا، وهي سليمة من الفيروس، مطمئنةً الباريسيين على أنه يمكنهم شرب المياه بشكل آمن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة نجم ريال مدريد
» كوورنا.. ارتفاع بنسبة 12% في وفيات كندا
» ميسي يشارك في بطولة لجمع الأموال ومساعدة بلاده في مواجهة كورونا
» الجيزة تغلق شارع الهرم كليا لمدة 8 ساعات
» خبر سار لدول الخليج
» "كريستيانو" يصدم جماهير يوفنتوس
» 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا
» ضبط شخص عزل نفسه في مطعم 4 أيام
» انتحاران يهزان الكويت
» لاعبو فريق "صلاح" السابق يفاجئون إدارة ناديهم
» تراجع وفيات "كورونا" فى بريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية