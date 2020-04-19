تحذير حاسم من المفتي على أمر يتعلق بـ"كورونا"

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أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على أنه ينبغي للناس أن يجودوا على بعضهم البعض؛ فكان النبي – صلى الله عليه وسلم- أجود الناس و أجود ما يكون في رمضان وكأنه الريح المرسلة؛  فمن كان له زيادة فيما رزقه الله فليعط من لا فضل له.

وقال جمعة، خلال لقائه ببرنامج ” من مصر ” المذاع على فضائية ” cbc ” إنه لا يصح أن يتزاحم الناس على الأسواق في ظل أزمة كورونا بغرض تخزين الطعام فوق حاجتهم؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهانا عن اكتناز الفضل، ويعني: ادخار الفرد فوق حاجته وكفايته.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن النبي – صلى الله عليه وسلم- كان على عهده لا يدخر طعاما في الظروف العادية لأكثر من سنة، وإذا جاؤه سائل لا يرده خائبًا؛ فمن أراد أن يتأخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أسوة؛ فليقتدِ به ويتبع سنته.


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