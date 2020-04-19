عزل 800 أسرة بالغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بـ"كورونا"

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فرض عزل صحي على 800 منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

كما أعلنت مديرة الصحة إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للقرية ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة والمصالح الحكومية بالقرية باستخدام الكلور والمطهرات.

كانت مديرية الصحة قد اعلنت أمس السبت إصابة 7حالات جدد بقرية جعفر مركز بسيون بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لـ12حالة.

كما أعلنت مديرة الصحة إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للقرية ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة والمصالح الحكومية بالقرية باستخدام الكلور والمطهرات.

كانت مديرية الصحة قد اعلنت أمس السبت إصابة 7حالات جدد بقرية جعفر مركز بسيون بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لـ12حالة.

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