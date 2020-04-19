» ميسي يشارك في بطولة لجمع الأموال ومساعدة بلاده في مواجهة كورونا

19 أبريل 2020 - 06:33 م

يواصل نجوم كرة القدم، تقديم المبادرات والمساعدات، من أجل مساعدة بلدانهم، فى محاربة فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 160 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.



وفي السياق ذاته، قام النجم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، بالدعوة للمشاركة فى بطولة "ChamPlay " الالكترونية، التى ينظمها مواطنه باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لجمع الأموال، لمساعدة الشعب الأرجنتيني، لمكافحة وباء فيروس كورونا.



كان ميسي، قد تبرع بمليون يورو، لصالح مستشفى "Clínic" في برشلونة لمحاربة فيروس كورونا، وسيذهب جزء من مبلغ التبرع إلى مركز طبي في الأرجنتين.



كما أنه شارك فى حملة للتبرع فى إسبانيا، بجانب النجوم إيكر كاسياس، كارليس بويول واندريس إنييستا، من أجل مكافحة فيروس كورونا.



وتعافى باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، مؤخرا من فيروس كورونا، الذى أصابه وصديقته أوريانا.



يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

