الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة فقط في رمضان

قال الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، ولكن لا بد لها من دراسة، والأمر لا يأتى عبثا، ولا يأتي دون دراسة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح بدون المصلين.

وقال الإعلامى أحمد موسى، إن هيئة كبار العلماء بالسعودية أعلنت إقامة صلاة التراويح بالأئمة فقط، وتابع: "البعض اقترح تطبيق صلاة التراويح بطريقة السعودية في مصر، وأعتبر هذا الاقتراح وجيه"، مردفا "يتم فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح كي يشعر المواطن بالشهر الفضيل".