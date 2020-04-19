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"الديهي" يطالب بحذف تطبيق "تيك توك"

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الطيب حسين

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تقدم الإعلامي نشأت الديهي، ببلاغ على الهواء للنائب العام بأن هناك جريمة ترتكب بحق الأسرة والفتاة المصرية ونسيج المجتمع المصري بسبب تطبيق مقاطع الفيديو "تيك توك"
وناشد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، مفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، والبابا تواضروس الثاني، وكل من له كلمة وممكن أن يؤثر في الناس، والهيئة الوطنية للإعلام، ولجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، ولجنة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات بالبرلمان، ونقابة الصحفيين، بالتحذير من هذا الموقع، والعمل على حجبه. 
وحذر "الديهي"، من كارثة حقيقية تسمى بث مباشر من منازلنا الأمنة وغرف نوم بناتنا، وهناك شيء مؤسف أن هناك فتاة تُدعى حنين حسام، تدعو الفتيات المراهقات للخروج في فيديوهات بمقابل مادي، معقبًا: "بلوا ريقنا بقرار لحجب ومنع هذا التطبيق وكل التطبيقات المباشرة، انني استشعر الخطر على الأسرة المصرية، فهذا تحول لشكل لا يليق بالمجتمع المصري، وهذا ليس له علاقة بالحرية"

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