القصر العيني يوضح علاقة الفسيخ بفيروس كورونا

قال مدير مركز السموم بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، الدكتور نبيل عبدالمقصود، إنه لا يوجد علاقة مباشرة بين أكل الفسيخ وفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفسيخ ينتج عنه أعراض صحية نتيجة سموم تتواجد في لحوم الفسيخ وتؤثر على الجهاز العصبي، وتشل الأعصاب وتصل لمرحلة ضيق النفس.

وأضاف عبدالمقصود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه من إلهام شراء الفسيخ من أماكن معلومة المصدر، والحرص في الاحتياطات والإجراءات الاحترازية أثناء الشراء، سواء الفسيخ أو أي مأكولات.

مشددا على أن الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا هو البقاء في المنازل، معلقا: "لازم نتعلم من استهتار شعوب بعض الدول، ودولتنا بتبذل مجهود غير عادي".