علماء يدرسون وجود علاقة بين فيتامين (د) والشفاء من كورونا

19 أبريل 2020 - 09:35 م

درس باحثون بجامعة غرناطة في إسبانيا، وجود علاقة بين وفيتامين (د) والتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وتستمر الدراسة لمدة عشرة أسابيع، وتشمل 200 مريض.





ويقول العلماء إن نقص فيتامين د في العجول يعتقد أنه كان السبب الرئيسي للعدوى بفيروس كورونا في الماضي.

وتهدف الدراسة إلى التحقق مما إذا كان "استخدام فيتامين د يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة، بالإضافة إلى منع التدهور الصحي"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي، من جامعة "ساسكس": "إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بثلاث إلى أربع مرات. لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل Covid-19 أسوأ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د".





إلى ذلك، تعتزم هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا توجيه نداء إلى المواطنين من أجل البدء في تناول جرعة يومية من فيتامين د، لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس في ظل الحظر المنزلي المفروض، لمنع تفشي فيروس كورونا.



