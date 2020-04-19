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بعد حظر زراعة الموز.. "الديهي" للمتضررين: "ازرعوا بصل"

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الديهي
الديهي
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الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، والري أصدرا قرار مشتركا ينظم زراعة الموز في مختلف المحافظات مشددا علي حظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثني من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار وحتي انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذا قرار صائب في هذا التوقيت.
وتابع "الديهي"، أننا بحاجة لإعادة بصمتنا الزراعية لكافة زراعتنا، مشددًا على أن الدولة انتبهت انتباه حقيقية، مناشدًا المتضررين من منع زراعة الموز بالتوجه لزراعات أخرى، معقبًا: "ازرعوا بصل، شوال البصل أغلى من برميل البترول"، مؤكدًا أنه لا بد أن تكون الروشته القادمة لمصر روشته زراعية، ونحن امامنا فرصة تاريخية لتعويض خسائرنا من خلال الزراعة، داعيًا أن تكون فترة ما بعد كورونا هي فترة فتح المدرسة الزراعية المصرية من جديد.

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