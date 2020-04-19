  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شم النسيم

عقوبة صادمة لهؤلاء بشم النسيم وقرار بشأن الحظر في رمضان

وزارة الأوقاف

إعفاء متحدث "الأوقاف" من منصبه بسبب هذا الأمر

فيروس كورونا

خبيرة: هذا الأمر الخطير أشد ضررًا من فيروس كورونا

أرشيفية

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

وزيرة الصحة

"الصحة": 112 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 15 حالة

مختبر ووهان

صور من داخل مختبر «ووهان» تثير الاتهامات مجددًا حول انتشار كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار "السيسي" يعلق على ارتغاع عدد مصابي كورونا,, ويحذر

شعار المملكة

إجراء حاسم ضد مسئوليين كبار في السعودية

العمالة الوافدة

قرار صادم عن استقدام العمالة بالكويت

صور لعزل القرية

عزل 800 أسرة بالغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بـ"كورونا"

في بريطانيا..

الأطباء يهددون بالتوقف عن علاج مرضى كورونا

الصفحة الأخيرة

وقفة
وقفة
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

"معظمهم موهومون بالمرض"..طبيبة تفجر مفاجأة عن مرضى كورونا

#

طبيب مصرى يكشف عن دواء يوقف نمو فيروس كورونا

#

بريطانيا تتجه لرفع الأجهزة عن مرضى «كورونا»

#

"الدب الأسود" علاج صيني مدمر لفيروس كورونا

هدد الأطباء في بريطانيا بالتوقف عن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد تأخير تسليم 84 طنًا من معدات الحماية الشخصية.
وكان من المقرر أن ينقل سلاح الجو الملكي البريطاني اليوم شحنة تشمل معدات وأدوات وقاية بما يشمل 400 ألف رداء طبي من قاعدة جوية في تركيا. وقالت قناة "سكاي نيوز"، إن مصدر التأخير غير معروف حتى الآن.
وقال تشاند ناجبول، رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية، إن التأخير "مقلق للغاية". وأضاف : "هناك حدود لمستوى المخاطر التي يتعرض لها الموظفون ومرضاهم. في الظروف القصوى، إذا لم تكن هناك تدابير وقائية مناسبة، يمكن للأطباء رفض تعريض أنفسهم لخطر الإصابة، وإبلاغ الإدارة اتخاذ ترتيبات بديلة".
وحث البروفيسور نيل مورتنسن من الكلية الملكية للجراحين، الأطيباء على عدم المخاطرة بصحتهم إذا لم يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية الجيدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال: "نحن منزعجون للغاية من هذا التغيير الأخير في إرشادات معدات الحماية الشخصية، الذي صدر دون استشارة الهيئات الطبية". 
وأضاف "بعد أسابيع من العمل مع وكالة الصحة العامة (PHE) والكليات الملكية الطبية الشقيقة للحصول على توجيهات معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح، فإن هذا يمثل مخاطرة في الممارسة بجميع أنحاء البلاد."
وكانت منظمة الصحة العامة في إنجلترا تراجعت عن نصيحتها الجمعة للسماح بإعادة استخدام العباءات التي عادة ما تستخدم مرة واحدة فقط أو حتى ارتداء معاطف المختبر الأبيض وغسلها بعد ذلك.
وتوفي حتى الآن ما لا يقل عن 60 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا، وألقت العديد من عائلات الضحايا باللوم على نقص معدات الوقاية الشخصية.
وقال وزير المجتمعات, روبرت جينك في مؤتمر صحفي أمس: "يجب أن يطمئنوا أننا نفعل كل ما في وسعنا لتصحيح هذه المشكلة، ونوفر لهم المعدات التي يحتاجونها".
وأضاف: "الإمداد في بعض المناطق، وخاصة العباءات وأنواع معينة من الأقنعة والمآزر، قليل في الوقت الحالي، وهذا يقلق الأشخاص الذين يعملون على الخط الأمامي، ولكن يجب التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا لتصحيح هذه المشكلة، ونوفر لهم المعدات التي يحتاجونها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الحديدي" تكشف : أسوأ ما يواجهه الطبيب المصري
» "الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك
» مصر تدخل مرحلة الخطر بسبب هذا الأمر
» أستاذ كبد يكشف عن تفاصيل مبادرة الوقاية من كورونا
» 841 جنيهًا للجرام.. ننشر أسعار الذهب الذهب اليوم الأحد
» الأطباء يهددون بالتوقف عن علاج مرضى كورونا
» نجم هجوم يوفنتوس يرفض العودة للفريق
» غمر الحدائق بالمياه في "اكتوبر" لمنع جلوس المواطنين
» فحص كورونا بالأجسام المضادة بدءًا من مايو
» وفاة نجم ريال مدريد
» كوورنا.. ارتفاع بنسبة 12% في وفيات كندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية