» الأطباء يهددون بالتوقف عن علاج مرضى كورونا

19 أبريل 2020 - 09:41 م

هدد الأطباء في بريطانيا بالتوقف عن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد تأخير تسليم 84 طنًا من معدات الحماية الشخصية.



وكان من المقرر أن ينقل سلاح الجو الملكي البريطاني اليوم شحنة تشمل معدات وأدوات وقاية بما يشمل 400 ألف رداء طبي من قاعدة جوية في تركيا. وقالت قناة "سكاي نيوز"، إن مصدر التأخير غير معروف حتى الآن.

وقال تشاند ناجبول، رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية، إن التأخير "مقلق للغاية". وأضاف : "هناك حدود لمستوى المخاطر التي يتعرض لها الموظفون ومرضاهم. في الظروف القصوى، إذا لم تكن هناك تدابير وقائية مناسبة، يمكن للأطباء رفض تعريض أنفسهم لخطر الإصابة، وإبلاغ الإدارة اتخاذ ترتيبات بديلة".

وحث البروفيسور نيل مورتنسن من الكلية الملكية للجراحين، الأطيباء على عدم المخاطرة بصحتهم إذا لم يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية الجيدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال: "نحن منزعجون للغاية من هذا التغيير الأخير في إرشادات معدات الحماية الشخصية، الذي صدر دون استشارة الهيئات الطبية".

وأضاف "بعد أسابيع من العمل مع وكالة الصحة العامة (PHE) والكليات الملكية الطبية الشقيقة للحصول على توجيهات معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح، فإن هذا يمثل مخاطرة في الممارسة بجميع أنحاء البلاد."

وكانت منظمة الصحة العامة في إنجلترا تراجعت عن نصيحتها الجمعة للسماح بإعادة استخدام العباءات التي عادة ما تستخدم مرة واحدة فقط أو حتى ارتداء معاطف المختبر الأبيض وغسلها بعد ذلك.

وتوفي حتى الآن ما لا يقل عن 60 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا، وألقت العديد من عائلات الضحايا باللوم على نقص معدات الوقاية الشخصية.

وقال وزير المجتمعات, روبرت جينك في مؤتمر صحفي أمس: "يجب أن يطمئنوا أننا نفعل كل ما في وسعنا لتصحيح هذه المشكلة، ونوفر لهم المعدات التي يحتاجونها".