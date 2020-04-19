لماذا يحتاج الرجل وقتًا أطول للعلاج من كورونا؟.. الخصية كلمة السر

19 أبريل 2020 - 09:47 م

حذرت دراسة حديثة من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمكن أن يبقى في الخصيتين بما يسمح للفيروس القاتل بالاستمرار لفترة أطول لدى الرجال.



وتقول الدراسة إنه عندما يدخل الفيروس الجسم، فإنه يتصل بالخلايا التي تعبر عن بروتين (ACE2)، أو إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2.

توجد هذه البروتينات في الرئتين والقلب والأمعاء ، كما توجد بكميات كبيرة في الخصيتين. بينما بالنسبة للنساء، توجد كميات صغيرة جدًا في أنسجة المبيض. وتشير الإحصاءات إلى أن الفيروس التاجي من المرجح أن يؤثر بشدة على الرجال وليس النساء.





وفي بريطانيا، يبلغ عدد الضحايا من الرجال معدل ضعف النساء. إذ يبلغ معدل الوفيات لدى الرجال 1،728.2 لكل 100 ألف شخص بينما يبلغ معدل النساء 840.9 لكل 100 ألف، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).





وكشفت دراسة تجريبية في حين أن النساء استغرقن أربعة أيام من أجل التعافي من العدوى، استغرق الرجال فترة أطول بنسبة 50 في المائة، حيث يحتاجون إلى ستة أيام, بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأجرت الدراسة الدكتورة أديتي شاستري، عالمة الأورام في مركز مونتيفيور الطبي في برونكس، ووالدتها جايانثي شاستري، عالمة الأحياء الدقيقة في مستشفى كاستوربا للأمراض المعدية في مومباي.

وخلال الدراسة التي شاركت فيها ثلاث عائلات، استغرق الرجال أيضًا وقتًا أطول من النساء للتعافي من الفيروس. تتراوح أعمار المشاركين في الدراسة من ثلاث إلى 75 سنة، بمتوسط ?عمر 37 سنة.