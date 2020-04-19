» 841 جنيهًا للجرام.. ننشر أسعار الذهب الذهب اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 19 إبريل 2020، حالة من الاستقرار، تزامنًا مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

حيث يتوقف عمل محلات بيع الذهب بالتجزئة يوم الأحد من كل أسبوع، ويستمر إغلاق محلات الذهب في مصر هذا الأسبوع على مدار 4 أيام تبدأ من يوم الجمعة وحتي الإثنين.

ويأتي ذلك تطبيقا لقرار الحكومة بإغلاق جميع المحال التجارية للتخفيف من الزحام لمواجهة فيروس كورونا.

أسعار الذهب في مصر

عيار 18 سجل 631 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 737 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 841 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5869 جنيها.

أوقية الذهب 1686 دولارا.