» أستاذ كبد يكشف عن تفاصيل مبادرة الوقاية من كورونا

19 أبريل 2020 - 10:10 م

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن تفاصيل مبادرة "صحتك قوتك" للوقاية وحماية المواطنين والأطباء من فيروس كورونا.



وقال "الخياط"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، إن المبادرة هدفها الأساسي توعية من الإصابة بكورونا وكيفية الوقاية من المرض، كما أن المبادرة تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الفيروس، وتدريب الأطباء على التعامل مع الفيروس وكيفية الوقاية منه.



وأكد على ضرورة توافر الكواشف بشكل أكبر لأجراء الفحص والكشف والتقصي بشكل أوسع وأدق للمخالطين لمرضى فيروس كورونا والذي لم تظهر عليهم أعراض المرض، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر يتيح معرفة أرقام المصابين بدقة وعزل المخالطين حتى لا تزيد تلك الأعداد.



وأوضح أن أعداد المصابين في الولايات المتحدة وألمانيا وكرويا الجنوبية في ازدياد بسبب إجراء الكشف على آلاف المواطنين، ففي أمريكا تم عمل كشف مبكر لأكثر من 3.5 مليون مواطن، لافتًا إلى أن مصر استوردت هذه الاجهزة من الصين وأمريكا من تحتكر صناعتها.

