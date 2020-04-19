» "الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك

19 أبريل 2020 - 10:40 م

قال خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن سعر سمك البلطي يتحرك نحو الانخفاض ليلبي كل رغبات المجتمع المصري و تتراوح الأسعار بين 23 و 35 جنيها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بداية من شهر فبراير ومارس وأبريل الأسعار تشهد ارتفاعا لأنها نهاية موسم وبداية الاستزراع لموسم جديد.



ولفت خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إلى أن السمك متوفر في الأسواق وأزمة كورونا لم تؤثر على الإنتاج ولكن أثرت على كمية الصيد .

