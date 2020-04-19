  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شم النسيم

عقوبة صادمة لهؤلاء بشم النسيم وقرار بشأن الحظر في رمضان

وزارة الأوقاف

إعفاء متحدث "الأوقاف" من منصبه بسبب هذا الأمر

فيروس كورونا

خبيرة: هذا الأمر الخطير أشد ضررًا من فيروس كورونا

أرشيفية

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

وزيرة الصحة

"الصحة": 112 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 15 حالة

مختبر ووهان

صور من داخل مختبر «ووهان» تثير الاتهامات مجددًا حول انتشار كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار "السيسي" يعلق على ارتغاع عدد مصابي كورونا,, ويحذر

شعار المملكة

إجراء حاسم ضد مسئوليين كبار في السعودية

العمالة الوافدة

قرار صادم عن استقدام العمالة بالكويت

صور لعزل القرية

عزل 800 أسرة بالغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بـ"كورونا"

بالفيديو..

"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك

آخر الأخبار

«خبير تغذية دولى»: الأسماك البلطي يتم تغذيتها بـ«روث الكتاكيت»
«خبير تغذية دولى»: الأسماك البلطي يتم تغذيتها بـ«روث الكتاكيت»
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

#

روسيا تكشف حقيقة صادمة عن مواطنيها المصابين بـ"كورونا"

#

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليها

#

"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

قال خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن سعر سمك البلطي يتحرك نحو الانخفاض ليلبي كل رغبات المجتمع المصري و تتراوح الأسعار بين 23 و 35 جنيها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بداية من شهر فبراير ومارس وأبريل الأسعار تشهد ارتفاعا لأنها نهاية موسم وبداية الاستزراع لموسم جديد.
ولفت خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إلى أن السمك متوفر في الأسواق وأزمة كورونا لم تؤثر على الإنتاج ولكن أثرت على كمية الصيد .
وأوضح أن استهلاك المواطن المصري من السمك تبلغ 19.6 كيلو جرام مقارنة بالمتوسط العالمي 20.3 كيلو .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الحديدي" تكشف : أسوأ ما يواجهه الطبيب المصري
» "الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك
» مصر تدخل مرحلة الخطر بسبب هذا الأمر
» أستاذ كبد يكشف عن تفاصيل مبادرة الوقاية من كورونا
» 841 جنيهًا للجرام.. ننشر أسعار الذهب الذهب اليوم الأحد
» الأطباء يهددون بالتوقف عن علاج مرضى كورونا
» نجم هجوم يوفنتوس يرفض العودة للفريق
» غمر الحدائق بالمياه في "اكتوبر" لمنع جلوس المواطنين
» فحص كورونا بالأجسام المضادة بدءًا من مايو
» وفاة نجم ريال مدريد
» كوورنا.. ارتفاع بنسبة 12% في وفيات كندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية