» التنمية المحلية تحذر من هذا الأمر بشم النسيم

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المصريون ـ متابعات

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قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طالب القيادات المحلية في المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام البري والبحري داخل المحافظات وبينها لمنع التجمعات غدا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظات ومديريات الأمن لاتخاذ كل كل الإجراءات القانوية حيال المخالفين.
وأشار إلى أنه سيتم تحرير مخالفة لكن من يخالف قرار حظر التجوال الكامل المطبق طوال غد الاثنين، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مبادرة صوتك مسموع .
وأوضح أن الذهاب إلى شاطئ النيل ممنوع حتى لو كان المنزل مطل على نهر النيل وكذلك منع التجمع في «الغيط» أو الأراضي الزراعية كنوع من الاحتفال بشم النسيم، لأنه سيتم تحرير مخالفات.
واستكمل حديثه قائلا، إن العاملين في رفع المخلفات يبدأون عملهم مع بدء الحظر عند الثامنة مساءً، لرفع كفاءة منظومة النظافة وجمع القمامة وكذلك تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت، وذلك استغلالا لأوقات الحظر.
وأوضح خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أنه تم رفع 2.5 مليون طن مخلفات صلبة خلال 12 أسبوع وهو عمر ظهور فيروس كورونا في مصر، مؤكدا أنه يتم توزيع أدوات الوقاية على عمال النظافة منذ بداية أزمة كورونا.

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