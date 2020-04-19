إفريقيا.. 55 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1080

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المصريون ووكالات

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سجلت دول إفريقيا، الأحد، 55 وفاة بفيروس كورونا خلال، لترتفع الحصيلة إلى 1080.
وأظهرت معطيات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الإصابات بالفيروس في عموم القارة ارتفعت إلى 21 ألفا و317، إثر تسجيل 1047 إصابة جديدة.
وتعد الجزائر الدولة الإفريقية الأعلى في الوفيات (375) تليها مصر (239) والمغرب (137) وجنوب إفريقيا (54)
ووفق معطيات المركز، تتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا، تليها مصر، والمغرب، ثم الجزائر والكاميرون وغانا.
وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و394 ألفا، توفي منهم أكثر من 164 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 614 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة. -

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