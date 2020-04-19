» بعد شهر من الحظر.. العراق يقلص قيود كورونا

19 أبريل 2020 - 11:40 م

أعلن العراق، الأحد، تقليص القيود التجارية التي فرضت منذ 17 مارس/آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا.



وقالت خلية الأزمة (حكومية)، في بيان، إنه "تقرر السماح بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين، والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع".

وأوضحت اللجنة "استمرار قرار تعليق التعليم والتجمعات في دور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات".

وأضافت أنه "تقرر منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن 4 أشخاص، والسماح لمركبات الأجرة بالعمل، وأن تكون حركة الشاحنات الكبيرة (3 أطنان) فأكثر من الساعة الـ4 مساءً إلى الـ6 صباحا".



وقلصت اللجنة حظر التجوال خلال شهر رمضان، والمقرر أن يبدأ من الساعة 7 مساء بتوقيت بغداد حتى الساعة السادسة صباحاً.



وخوّلت محافظي المحافظات بـ" فرض شروط أو قيود إضافية أو الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم أو مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الصحة العراقية، ارتفاع إصابات كورونا إلى 1539، و82 حالة وفاة، و1009 حالات شفاء.