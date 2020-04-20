الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 40 ألفا

20 أبريل 2020 - 12:20 ص

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، تجاوز وفيات فيروس كورونا، 40 ألفا.



وأظهرت المعطيات الحديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمركية، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 742 ألفا و442، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 40 ألفا و585.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن الوباء في بلاده وصل إلى ذروته، وأن أعداد الوفيات والإصابات ستبدأ بالتراجع تدريجياً.