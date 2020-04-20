» تونس.. تقليص ساعات حظر التجوال في رمضان

20 أبريل 2020 - 12:50 ص

أعلنت الحكومة التونسية، الأحد، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات.



جاء ذلك في مقابلة لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، مع التلفزيون الرسمي.

وقال الفخفاخ إن "الحكومة قررت تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 3 مايو المقبل، وتقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال رمضان من 12 إلى 10 ساعات".

وأضاف أن "حجرا صحيا موجها (مخففا) سيتم العمل به اعتبارا من 4 مايو".



وأوضح أنه خلال الحجر "الموجه" ستستأنف بعض القطاعات الحيوية (لم يذكرها) نشاطها تدريجيا بالتنسيق مع السلطات المحلية.



وتابع: "الحجر الموجه لا يعني أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بشكل كامل لأنه لم يتم إلى حد الآن إيجاد لقاح ناجح لعلاج كورونا".



ونهاية مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الأمن القومي التونسي تمديد فترة الحجر الصحي الشامل من 4 أبريل/نيسان الجاري إلى 19 من الشهر ذاته، ليعلن السبت تمديده إلى 4 مايو.

