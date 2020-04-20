لا يوجد نية لفتح المساجد خلال شهر رمضان ‎

20 أبريل 2020 - 01:00 ص

شدد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أنه لا يوجد تفكير أو نية في فتح المساجد خلال شهر رمضان للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح دون مصليين، منوهًا أن مثل هذه الدعوات تستهدف إثارة البلبلة.



وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، اليوم الأحد، أن مصر أخر دولة إتخذت قرارغلق المساجد بسبب فيروس الكورونا، مؤكدا أنهم حريصون على فتح المساجد، ولكن أيضا حريصون على حياة الإنسان

