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أزمة بين الممرضات والفنانة درة بسبب "يوم وليلة".. و"زكي" يعتذر

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درة
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أشرف زكى ، نقيب المهن التمثيلية، إن جيش مصر الأبيض يقاتلون فى الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كافة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"كل التقدير ل جيش مصر الأبيض وهم فوق الرأس.. وأنا بتعذر لهم عما حدث من رد فعل بشأن فيلم يوم وليلة ونقدر الدور العظيم الذى يقومون به".
وأضاف "زكى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى ، عبر القناة الأولى المصرية، أن التناول الفنى لا يسيء للفنان مطلقاً عندما يقوم بدور شخصية منحرفة تماماً كما أنه لا يسئ إلى أى فئة أو شريحة من المجتمع، موضحاً أن فيلم "يوم وليلة" والمسئولية فيه تقع على عاتق الرقابة على المصنفات التى أجازت هذا العمل بالإضافة إلى أن كان به شيء يغضب البعض يسأل عنها صناع الفيلم والرقابة والمصنفات وليس الممثل الذى يؤدى دوره فقط.
وأكد "زكى"، أن الرقابة أجازت العمل وطرح للعرض، معاتباً من وصف دور الفنانة درة فى العمل الفنى بـ"قذر"، وتابع:"أنتم الملائكة لا تستخدمون هذه العبارات".

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