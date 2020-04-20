بعد الاعتراف الخطير لعالمة بمختبر ووهان .. تسريب صور تكشف صحة كلامها

20 أبريل 2020 - 07:06 ص

أعادت صحف أوروبية نشر صورة منسوبة لصحيفة "تشاينا ديلي" تكشف عن كارثة داخل معهد ووهان بالصين المتهم بتسريب فيروس كورونا للعالم .



هذه الصور نُشرت في الصحيفة قبل عامين لكن أعيد تداولها بعد تفاقم أزمة كورونا ، ما دعا الصحيفة لحذفها بشكل تام.



ويظهر في إحدى الصور ختم مكسور على باب إحدى الثلاجات، التي تضم 1500 سلالة مختلفة من الفيروسات، من بينها فيروس كورونا الموجود في الخفافيش، والذي انتقل منها إلى البشر، مسببا كارثة دولية يعيشها العالم أجمع.



وسخر أحد المتابعين من إجراءات الحماية التي اتبعتها الصين في التعامل مع تلك الفيروسات قائلا: باب الثلاجة في منزلي مغلق بإحكام أكثر من ذلك.



وكشف تقرير صحفي عن تحذير توجه به عدد من الباحثين الصينين إلى سلطات بلادهم من تفشي فيروس كورونا في يناير من عام 2019 - أي قبل سنة من ظهور الفيروس - إلا أن السلطات تجاهلت التحذير.



وقالت مؤسسة "إم دي بي آي" - وهي مؤسسة أبحاث مقرها سويسرا - إن الباحثة الصينية بمعهد ووهان للفيروسات "شي زينغلي" أعدت دراسة رفقة فريقها البحثي حذرت فيها بلادها من انتشار فيروس من نفس عائلة "سارس" و "ميرس" في العالم وأن الصين ستكون مصدره.



وأشارت الباحثة في دراستها أنه على السلطات أن تجري المزيد من الاختبارات على الخفافيش الموجودة بالصين لأنها ستكون المصدر للفيروس الجديد .



وقالت الباحثة في دراستها إن فيروس سارس وميرس ومتلازمة الإسهال الحاد للخنازير كلها جاءت من خلال الخفافيش وأن اثنين من الفيروسات ظهرت في الصين.



وأكدت الباحثة بالنص على نبوءة خطيرة قائلة : "من المرجح للغاية حدوث موجة تفشي لفيروس من عائلة سارس وميرس ومن المرجح أيضا أن يكون مصدره الصين".



ودعت الباحثة لإجراء المزيد من الأبحاث على الخفافيش واصفة إياها بالقضية الملحة لمنع وباء متوقع وظهوره مسألة وقت.



المفاجأة أيضا أن نفس الباحثة حذرت في دراسة آخرى صدرت سنة 2018 من احتمالية انتقال الفيروسات التاجية مثل كورونا من الخفافيش .



ومعهد ووهان هو معهد متخصص في الفيروسات ، ويعتقد بعض المؤمنين بنظرية مؤامرة أنه جرى تحضير فيروس كورونا بداخله وتسريبه للعالم وهو الأمر الذي تنفيه الصين بقوة.

