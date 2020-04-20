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هاشتاج مسيء لـ الزمالك يتصدر تويتر بعد تصريحات محمد منير المحرجة

الرياضة

محمد منير
محمد منير
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محمد منير

تصدر هاشتاج مسيء لنادي الزمالك موقع تويتر بعد تصريحات الكينج محمد منير على قناة النادي الرسمية التي اعترف فيها أن حظه وجميع أسرته سيء لأنه يشجع الأبيض.

ودشن نشطاء هاشتاج ساخر للحديث عن تصريحات محمد منير ، حيث قال أحدهم: ايه شعور المواطن ال زملكاوي بعد ما قال حظي وحش اني طلعت زملكاوي.

وقال آخر: الراجل كان فضله شوية و يعيط من حظه الوحش انه طلع زمالكاوي .


وقال ثالث: بتقعدوا تتنمروا عن المشهورين اللي بيشجعوا الاهلي اهو بيشجعوكم غصب .

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