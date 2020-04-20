» "طبقوا البحث عاوزين نتخرج" يتصدر تويتر بعد قرارات "التعليم العالي"

20 أبريل 2020 - 07:36 ص

دشن عدد من رواد موقع تويتر "هاشتاج" تحت عنوان "#طبقوا_البحث_عاوزين_نتخرج" وذلك في أعقاب تصريحات لوزير التعليم العالي أكد فيها أن وزارته تدرس خيارين لتخرج طلاب الجامعات .



وقال الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي - إن الوزارة تدرس إجراء اختبارات إلكترونية بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد.



وأضاف: الخيار الآخر الذي تدرسه الوزارة هو مطالبة الطلاب بمقالة بحثية أو مشروع بحثي ، مؤكدًا ان الوزارة تملك نظاما الكترونيا يكشف عن أي نوع من أنواع الاقتباس .



وطالب الطلاب خلال الهاشتاج بضرورة تفعيل نظام البحث ، مؤكدين أن بطء الإنترنت أحيانا قد يؤدي إلى مشكلة في خيار الاختبار الإلكتروني.



