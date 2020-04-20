طلاب بالثانوية العامة يناشدون الرئيس بشأن الامتحانات: القدرات ياريس

أحمد عادل شعبان
دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج يناشدون فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث نظام "القدرات" في تقييم طلاب الثانوية العامة.
وجاء الهاشتاج تحت عنوان "#طبق_القدرات_ياريس" ، مناشدين الرئيس باعتماد نظام القدرات خوفا من التجمعات في الامتحانات بسبب فيروس كورونا .
وقال أحد المتابعين: احنا ولادك ياريس وخايفين على بلدنا وناسنا من العدوى .
وقال آخر: الحل في ايدك ياريس .
وكان الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم - أكد أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها ، مشيرًا إلى أن وجود الطلاب في لجان الامتحانات قرار دولة وليس قرار وزارة.
وأضاف: الدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه.
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