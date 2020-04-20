مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

20 أبريل 2020 - 08:14 ص

كشفت مشيخة الأزهر حقيقة ما تردد عن هجوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - بسبب قراره بعدم فتح المساجد في شهر رمضان .



وقالت المشيخة في تصريحات إعلامية : الدكتور أحمد الطيب يملك حسابا رسميا يصدر منه تصريحاته ، وهناك أيضا الصفحة الرسمية للأزهر بالإضافة للبيانات الرسمية ، وما غير ذلك حسابات غير موثقة.



وأضافت: تم رصد بعض الصفحات الوهمية التي تتحدث باسم شيخ الأزهر لكنها لا تخصه ، ولم يعلق على الأمر من قريب أو بعيد.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة أكد أنه لا مجال لرفع قرار تعليق الصلاة بالمساجد إلا مع انتهاء وباء كورونا.



